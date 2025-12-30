В Мангистау на побережье Каспия появится казино – министр

В Казахстане планируют открыть новые игорные зоны. Они могут появиться в Мангистауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях и области Жетысу. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: istockphoto.com

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов рассказал о том, что казино планируют разместить на побережье Каспийского моря в Мангистауской области, а также на побережье озера Алаколь в Панфиловском районе области Жетысу, в Талгарском районе Алматинской области и в районе Маркаколь и Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.

Отмечается, что точные локации в пределах указанных территорий пока не определены.

Чиновник пояснил, что выбор конкретных участков находится в компетенции акиматов.

Мы определяем зоны, а именно – участок будет определяться местными исполнительными органами. Это будет зависеть от инфраструктуры и других факторов, - сообщил министр.

Напомним, первые сведения о том, что на территории региона может появиться казино, появились в декабре 2024 года. Данные озвучил глава области Нурдаулет Килыбай, отметив, что игорное заведение будет предоставлять свои услуги исключительно иностранным гражданам. Позже депутат жестко раскритиковал планы местных властей.