30.12.2025, 15:45

В Мангистау на побережье Каспия появится казино – министр

Общество

В Казахстане планируют открыть новые игорные зоны. Они могут появиться в Мангистауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях и области Жетысу. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: istockphoto.com

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов рассказал о том, что казино планируют разместить на побережье Каспийского моря в Мангистауской области, а также на побережье озера Алаколь в Панфиловском районе области Жетысу, в Талгарском районе Алматинской области и в районе Маркаколь и Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.

Отмечается, что точные локации в пределах указанных территорий пока не определены.

Чиновник пояснил, что выбор конкретных участков находится в компетенции акиматов.

Мы определяем зоны, а именно  участок будет определяться местными исполнительными органами. Это будет зависеть от инфраструктуры и других факторов, - сообщил министр.

Напомним, первые сведения о том, что на территории региона может появиться казино, появились в декабре 2024 года. Данные озвучил глава области Нурдаулет Килыбай, отметив, что игорное заведение будет предоставлять свои услуги исключительно иностранным гражданам. Позже депутат жестко раскритиковал планы местных властей.

Комментарии

Masta-Mike
Masta-Mike
Оно не будет предоставлять свои услуги "исключительно" иностранным гражданам, вместо это оно, напротив, будет ещё больше искушать и раздражать как уже имеющихся лудоманов, так и ещё только подрастающую молодёжь бесконечно приносить деньги. У меня создаётся впечатление, что у нас в городе есть прослойка общества, которой просто некуда потратить деньги, от чего та начинается придумывать подобные заказы на строительство, быть может антикоррупционный отдел займётся своей работой уже наконец, если только верхушка сама не причастна к строительству подобных заведений.
30.12.2025, 15:18
