Ребёнок пострадал от новогодней хлопушки в Актау

В новогоднюю ночь, как сообщили в детской областной больнице, был зафиксирован один случай травмирования ребенка, передает Lada.kz .

В результате неосторожного обращения с хлопушкой конфетти попало ребёнку в глаз.

Пострадавшему была оказана амбулаторная медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

Других обращений детей с ожогами от пиротехнических изделий в новогоднюю ночь не зарегистрировано. Также не отмечено увеличения числа обращений с заболеваниями, связанными с праздничными мероприятиями.

