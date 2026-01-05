В полиции Мангистау прокомментировали ажиотаж вокруг госномера 362

В социальных сетях сообщается, что сегодня в Актау многие водители пытаются получить государственный номер 362. В полиции Мангистау прокомментировали ситуацию вокруг якобы дефицита этого номера, отметив, что ажиотажа нет и номера выдаются в обычном порядке, передает Lada.kz .

Фото создано с помощью ИИ

В местных пабликах в Instagram появилось видео, на котором несколько водителей ожидают выдачи госномеров с цифрами 362. По словам авторов ролика, этот номер считается одним из самых популярных в регионе.

Ситуация вызвала активное обсуждение среди автолюбителей: одни шутят о «любимом номере региона», другие выражают удивление количеством желающих получить именно этот знак.

В полиции Мангистауской области сообщили, что ажиотажа вокруг номера 362 нет. Автовладельцы также предпочитают выбирать номера, совпадающие с датой рождения, микрорайоном проживания и другими личными предпочтениями.

В целях создания благоприятных условий для населения разработаны нормы, предусматривающие свободный выбор государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) с любым желаемым цифровым и буквенным обозначением, которые вступили в действие с 1 января 2026 года. Стоимость ГРНЗ с любым желаемым буквенным и (или) цифровым обозначением составит от 10 МРП до 15 МРП (за исключением ГРНЗ повышенного спроса, за выдачу которых предусмотрены отдельные пошлины).

Напомним, сегодня, 5 января на видео в Актау сняли огромную очередь в спецЦОНе. Скопление было вызвано новостью о введении нормы, предусматривающей возможность свободного выбора государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ).