В Мангистау началось строительство дороги к Бозжыре

В Мангистауской области начато строительство автомобильной дороги к смотровой площадке урочища Бозжыра. Об этом Lada.kz сообщили в Каракиянском районном акимате.

Фото предоставлено ЦОК Мангистауской области

Согласно данным конкурса, заказчиком проекта выступает ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог». Изначально заявленная стоимость работ составляла 2 878 241 536 тенге. Победителем тендера стало ТОО «Ақ жол құрылыс», предложившее взяться за проект за 2 513 222 944,4 тенге. С учётом НДС общая сумма договора составляет порядка 3,159 млрд тенге.

В рамках проекта к одной из самых популярных туристических локаций региона будет проложена дорога протяжённостью 13,2 километра. Строительство направлено на обеспечение удобного и безопасного доступа для путешественников, посещающих Бозжыру.

Параллельно с дорожными работами в урочище началось возведение двух визит-центров. На сегодняшний день строительство одного визит-центра, расположенного вдоль дороги, уже завершено. Его планируют ввести в эксплуатацию в следующем туристическом сезоне.

Кроме того, начато возведение глэмпинговой зоны в районе горы Шеркала.

Власти считают, что реализация этих проектов призвана создать комфортную туристическую инфраструктуру и повысить привлекательность Мангистауской области для внутренних и зарубежных туристов.

Напомним, в феврале 2025 года жителям региона на общественных слушаниях презентовали проект визит-центра «Бозжыра». Возведение объекта начали в апреле того же года. На церемонии закладки капсулы строительства визит-центра присутствовал глава региона Нурдаулет Килыбай.