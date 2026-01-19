Установили, но не доделали: фонари нового поколения не горят вдоль аллеи в Актау

Жители Актау пожаловалось на то, что вдоль аллеи в 13 микрорайоне новые фонари с момента установки так и не заработали. Власти прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz .

Фонари нового поколения в 11 микрорайоне Актау. Иллюстративное фото: Lada.kz

Горожане распространили видео, на котором наглядно продемонстрировали текущее положение дел на аллее, расположенной в 13 микрорайоне. Как следует из кадров, фонари в темное время суток не освещают путь прохожим.

Аллея в 13 микрорайоне, вдоль дороги. С момента ввода не горят новые фонари, - сказано в публикации.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в пресс-службу Актауского городского акимата. В администрации заверили, что причиной отсутствия освещения на участке является то, что работы на нем еще пока не завершены.

В рамках строительства новых пешеходных дорожек на территории города продолжаются работы по подключению к источникам электроснабжения установленных современных опор уличного освещения. Опоры освещения вдоль новой пешеходной дорожки в 13-м микрорайоне будут введены в эксплуатацию в рамках проводимых мероприятий. Временная задержка с подключением обусловлена необходимостью проведения дополнительных технических работ, связанных с проверкой инженерных сетей, согласованием технических условий, а также соблюдением требований электрической безопасности, - пояснили в акимате.

Власти заверили, что после завершения всех регламентных и пусконаладочных мероприятий опоры уличного освещения будут подключены и введены в эксплуатацию в установленном порядке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в областном центре устанавливают фонари нового поколения. В рамках программы по благоустройству Актау современные осветительные устройства появились на новых тротуарных участках в 4А, 5, 12, 32, 32Б, а также 13 микрорайонах.

На сегодняшний день в 4А, 12 и 32Б микрорайонах работы по подключению опор освещения к электросети полностью завершены. Объекты вводятся в эксплуатацию поэтапно, в соответствии с утвержденным графиком.

Нужно отметить, что сам ход мероприятий также критиковали жители Актау. Они заявляли, что на местах не соблюдаются меры безопасности.