18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
507.05
594.82
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.01.2026, 09:10

До поздней ночи у купели: сколько человек окунулись в Актау

Общество 0 2 736 Сергей Кораблев

В Актау подвели итоги традиционных крещенских купаний, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Для обеспечения безопасности на месте были задействованы силы департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области. В общей сложности работали 59 человек личного состава, 8 единиц техники и 5 единиц плавсредств.

По официальной информации, участие в обряде приняли 411 человек, в том числе 46 детей.

Праздничные мероприятия завершились 19 января в 23:00. В период проведения крещенских купаний происшествий зарегистрировано не было.

Местные жители выразили благодарность спасателям за организацию и помощь участникам на месте купаний.

По словам горожан, сотрудники ДЧС внимательно следили за безопасностью и поддерживали людей при выходе из воды, помогая детям и пожилым участникам.

Мы каждый год приходим, но в этот раз организация особенно понравилась. Спасатели работали спокойно и уверенно, без суеты, но всё держали под контролем. Чувствовалось, что людям здесь ничего не угрожает, - поделилась местная жительница Виктория.

Горожане также отметили, что спасатели действовали корректно, помогая каждому участнику.

Спасатели реально молодцы: всем подавали руку, помогали подняться по лестнице, детей держали за руки, пожилых аккуратно поддерживали. Благодаря им все прошло безопасно. Огромная им благодарность за такую работу, - рассказал один из участников купаний Михаил.

Напомним, как в Актау вчера, 19 января, прошли Крещенские купания.

51
0
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь