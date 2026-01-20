До поздней ночи у купели: сколько человек окунулись в Актау

Фото автора

Для обеспечения безопасности на месте были задействованы силы департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области. В общей сложности работали 59 человек личного состава, 8 единиц техники и 5 единиц плавсредств.

По официальной информации, участие в обряде приняли 411 человек, в том числе 46 детей.

Праздничные мероприятия завершились 19 января в 23:00. В период проведения крещенских купаний происшествий зарегистрировано не было.

Местные жители выразили благодарность спасателям за организацию и помощь участникам на месте купаний.

По словам горожан, сотрудники ДЧС внимательно следили за безопасностью и поддерживали людей при выходе из воды, помогая детям и пожилым участникам.

Мы каждый год приходим, но в этот раз организация особенно понравилась. Спасатели работали спокойно и уверенно, без суеты, но всё держали под контролем. Чувствовалось, что людям здесь ничего не угрожает, - поделилась местная жительница Виктория.

Горожане также отметили, что спасатели действовали корректно, помогая каждому участнику.

Спасатели реально молодцы: всем подавали руку, помогали подняться по лестнице, детей держали за руки, пожилых аккуратно поддерживали. Благодаря им все прошло безопасно. Огромная им благодарность за такую работу, - рассказал один из участников купаний Михаил.

Напомним, как в Актау вчера, 19 января, прошли Крещенские купания.