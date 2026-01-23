18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.01.2026, 15:12

В Актау яхт-клуб «Бриз» уже 8 месяцев не может узаконить причалы

Общество 0 1 496 Лиана Рязанцева

Администрация яхт-клуба «Бриз» с прошлого года ожидает решения акимата по поданным заявлениям на оформление земельных участков. Представители организации заявляют о возможном умышленном саботаже рассмотрения их обращений, передает Lada.kz.

Причал яхт-клуба Бриз в Актау. Фото из архива
Причал яхт-клуба Бриз в Актау. Фото из архива

Капитан причала ОО «Бриз» Олег Морозов прислал Lada.kz официальное заявление на имя акима Актау Абилкаира Байпакова. В нем говорится о том, что администрация яхт-клуба пытается узаконить земельные участки со 2 июня 2025 года.

По сути, с момента появления возможности выделения земель водного фонда в черте города землепользователям. С того момента мы обращались еще четыре раза с заявлениями. И ни разу наше заявление не было рассмотрено в установленный срок!  В некоторых случаях задержка составляла более 90 дней! Нам пришлось обращаться с дополнительным обращением через портал е-Otinish, чтобы выяснить судьбу своего обращения! Нам отказывали по разным основаниям. В результате мы устранили все недочеты в нашей документации, причем некоторые из них возникли в результате ошибок сотрудников акимата. На настоящий момент в акимате на рассмотрении находится наше крайнее заявление от 15 января, по которому уже пропущен срок ответа госоргана, - говорится в заявлении администрации.

Также указывается, что до сих пор не выдано на руки решение администрации и соглашение об изменении адреса объекта, хотя обращение было подано 3 декабря 2025 года.

Указанные действия сотрудников акимата вызывают у нас подозрения в умышленном саботаже наших заявлений. Прошу как можно быстрее разобраться в сложившейся ситуации, - отмечается в документе.

Редакция ждёт официального разъяснения от городского акимата.

Ранее в администрации яхт-клуба пояснили, что подавали заявку на три земельных участка. Первый участок – акватория под причалом. Второй – земля между существующим участком и морем, образовавшаяся в результате обмеления Каспия. Третий участок находится напротив ресторана «Sheffchenko». Именно неузаконенный статус территории под причалом, как утверждает организация, стал причиной конфликтов с «самозахватчиками» и бездействием в отношении них полиции. До 2024 года узаконить этот участок было невозможно, так как береговая полоса не принадлежала акимату.

Напомним, о захвате мест швартовки в яхт-клубе «Бриз»  стало известно 20 июня 2025 года.

Спустя неделю о ситуации высказался капитан причала ОО «Бриз» Олег Морозов.

Позже администрация «Бриза» обвинила полицию в бездействии.

Адвокат Айбек Суюндуков предупредил о возможной уголовной ответственности.

Aqtau_2023
Aqtau_2023
В прошлом году подавал заявление на сайте е-Otinish, заявление очень быстро поступило в городской акимат, ежедневно следил за своим заявлением на сайте. Так вот кроме футбола ничего не увидел, каждые 2-3 дня заявление футболили разным специалистам и в конце концов ответили, что все вопросы решены и если что обращайтесь в судебном порядке. Никто там не работает и не собираются.
23.01.2026, 10:57
Beloff
Beloff
Яхт клуб в собственность государства!
23.01.2026, 10:20
