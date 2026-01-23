В Актау яхт-клуб «Бриз» уже 8 месяцев не может узаконить причалы

Администрация яхт-клуба «Бриз» с прошлого года ожидает решения акимата по поданным заявлениям на оформление земельных участков. Представители организации заявляют о возможном умышленном саботаже рассмотрения их обращений, передает Lada.kz .

Причал яхт-клуба Бриз в Актау. Фото из архива

Капитан причала ОО «Бриз» Олег Морозов прислал Lada.kz официальное заявление на имя акима Актау Абилкаира Байпакова. В нем говорится о том, что администрация яхт-клуба пытается узаконить земельные участки со 2 июня 2025 года.

По сути, с момента появления возможности выделения земель водного фонда в черте города землепользователям. С того момента мы обращались еще четыре раза с заявлениями. И ни разу наше заявление не было рассмотрено в установленный срок! В некоторых случаях задержка составляла более 90 дней! Нам пришлось обращаться с дополнительным обращением через портал е-Otinish, чтобы выяснить судьбу своего обращения! Нам отказывали по разным основаниям. В результате мы устранили все недочеты в нашей документации, причем некоторые из них возникли в результате ошибок сотрудников акимата. На настоящий момент в акимате на рассмотрении находится наше крайнее заявление от 15 января, по которому уже пропущен срок ответа госоргана, - говорится в заявлении администрации.

Также указывается, что до сих пор не выдано на руки решение администрации и соглашение об изменении адреса объекта, хотя обращение было подано 3 декабря 2025 года.

Указанные действия сотрудников акимата вызывают у нас подозрения в умышленном саботаже наших заявлений. Прошу как можно быстрее разобраться в сложившейся ситуации, - отмечается в документе.

Редакция ждёт официального разъяснения от городского акимата.

Ранее в администрации яхт-клуба пояснили, что подавали заявку на три земельных участка. Первый участок – акватория под причалом. Второй – земля между существующим участком и морем, образовавшаяся в результате обмеления Каспия. Третий участок находится напротив ресторана «Sheffchenko». Именно неузаконенный статус территории под причалом, как утверждает организация, стал причиной конфликтов с «самозахватчиками» и бездействием в отношении них полиции. До 2024 года узаконить этот участок было невозможно, так как береговая полоса не принадлежала акимату.

