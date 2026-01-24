В Актау 25 января временно перекроют несколько дорог

Движение будет ограничено на несколько часов из-за спортивного мероприятия. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

По данным пресс-службы акимата, в Актау 25 января пройдет зимний забег «Winter Run 2026». В связи с этим с 07:00 до 11:00 часов будет временно ограничено движение транспорта на отдельных участках города.

Движение будет перекрыто по следующим направлениям:

от памятника Т. Шевченко в 4 микрорайоне до инсталляции «I Love Aktau»;

от дома №14 в 14 микрорайоне до дома №1 в 4 микрорайоне.

Организаторы мероприятия просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут движения.

Напомним, старт и финиш забега состоится в 07:00 часов на спуске к морю в 4А микрорайоне (сцена). Принять участие в забеге смогут жители и гости региона.

Предусмотрены разнообразные дистанции: 3 километра (детский забег), 5 километров (забег), 5 километров (скандинавская ходьба), 10 километров (бег).