28.01.2026, 16:45

Центр ВИЧ в Актау возглавил новый руководитель

Общество 0 1 329 Сергей Кораблев

На должность руководителя центра ВИЧ назначен Бердибек Саралтаев, сообщила заведующая организационным отделом Акдидар Орынгалиева, передаёт Lada.kz.

Фото предоставила заведующая организационным отделом Акдидар Орынгалиева
Соответствующий приказ был издан управлением здравоохранения Мангистауской области на основании решения конкурсной комиссии.

Бердибек Саралтаев имеет более 20 лет стажа работы в системе здравоохранения. В 2006 году он окончил Западно-Казахстанскую государственную медицинскую академию имени М. Оспанова по специальности «врач-гигиенист-эпидемиолог». В 2016 году получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция» в Университете имени Магсута Нарикбаева, а в 2019 году - степень магистра по направлению «бизнес-управление» в рамках образовательной программы Чешской Республики.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в Жанаозенском городском управлении санитарно-эпидемиологического надзора. В разные годы занимал руководящие и экспертные должности в городских, районных и областных структурах санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, включая управление особо опасными и карантинными инфекциями.

С 2011 по 2018 годы возглавлял Тупкараганское районное управление санитарно-эпидемиологического надзора. В 2022–2025 годах работал заместителем руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области. До нового назначения, с марта 2025 года, занимал должность заместителя директора Мангистауской многопрофильной областной больницы по организационно-методической работе.

В период борьбы с коронавирусной инфекцией Бердибек Саралтаев был награждён нагрудным знаком «Халық алғысы» Указом Президента Республики Казахстан, а также Почётной грамотой акима Мангистауской области.

Напомним, как работает центр ВИЧ в Актау.

