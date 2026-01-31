18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.02
597.27
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
31.01.2026, 12:47

Земельные участки раздора: акимат Актау ответил на обвинения яхт-клуба «Бриз»

Общество 0 2 376 Лиана Рязанцева

В Актауском городском акимате прокомментировали задержку рассмотрения обращений администрации яхт-клуба «Бриз», передает Lada.kz.

Причал ОО «Яхт-клуб «Бриз» в Актау. Фото из архива Lada.kz
Причал ОО «Яхт-клуб «Бриз» в Актау. Фото из архива Lada.kz

В акимате на запрос редакции разъяснили, что по результатам первичного рассмотрения обращений администрации яхт-клуба «Бриз» было установлено: указанные обращения содержали несоответствия требованиям действующего законодательства или неполный пакет документов, поэтому не могли быть изучены по существу в установленном порядке.

Одновременно сообщаем, что при проведении рабочей встречи (консультации) с представителями ОО «Яхт-клуб «Бриз» со стороны уполномоченного органа были предоставлены необходимые разъяснения по порядку получения государственной услуги, указаны выявленные несоответствия и оказано содействие для корректного оформления и повторной подачи заявления. В настоящее время последнее заявление №700000129600 от 15 января находится на рассмотрении уполномоченного органа в установленном порядке. По итогам рассмотрения им будет направлен официальный ответ через соответствующую информационную базу, - сообщили в акимате.

Дополнительно в городской администрации подчеркнули, что обращения граждан и организаций рассматриваются в рамках компетенции и требований законодательства.

Факты умышленного воспрепятствования рассмотрению обращений со стороны должностных лиц не подтверждены, - заключили в акимате.

Напомним, о захвате мест швартовки в яхт-клубе «Бриз» стало известно 20 июня 2025 года.

Спустя неделю о ситуации высказался капитан причала ОО «Бриз» Олег Морозов.

Позже администрация «Бриза» обвинила полицию в бездействии.

Адвокат Айбек Суюндуков предупредил о возможной уголовной ответственности.

Нужно отметить, что администрация яхт-клуба «Бриз» с прошлого года ожидает решения акимата по поданным заявлениям на оформление земельных участков. Представители организации заявили о возможном умышленном саботаже рассмотрения их обращений. 

В администрации яхт-клуба пояснили, что подавали заявку на три земельных участка. Первый участок – акватория под причалом. Второй – земля между существующим участком и морем, образовавшаяся в результате обмеления Каспия. Третий участок находится напротив ресторана «Sheffchenko». Именно неузаконенный статус территории под причалом, как утверждает организация, стал причиной конфликтов с «самозахватчиками» и бездействием в отношении них полиции. До 2024 года узаконить этот участок было невозможно, так как береговая полоса не принадлежала акимату.

3
21
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
700 миллиардное заявление,по стране или в мире?
31.01.2026, 15:41
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
В Казахстане ввели лимит на снятие наличных денегНовости Казахстана
06.01.2026, 14:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь