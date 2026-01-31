Земельные участки раздора: акимат Актау ответил на обвинения яхт-клуба «Бриз»

Причал ОО «Яхт-клуб «Бриз» в Актау. Фото из архива Lada.kz

В акимате на запрос редакции разъяснили, что по результатам первичного рассмотрения обращений администрации яхт-клуба «Бриз» было установлено: указанные обращения содержали несоответствия требованиям действующего законодательства или неполный пакет документов, поэтому не могли быть изучены по существу в установленном порядке.

Одновременно сообщаем, что при проведении рабочей встречи (консультации) с представителями ОО «Яхт-клуб «Бриз» со стороны уполномоченного органа были предоставлены необходимые разъяснения по порядку получения государственной услуги, указаны выявленные несоответствия и оказано содействие для корректного оформления и повторной подачи заявления. В настоящее время последнее заявление №700000129600 от 15 января находится на рассмотрении уполномоченного органа в установленном порядке. По итогам рассмотрения им будет направлен официальный ответ через соответствующую информационную базу, - сообщили в акимате.

Дополнительно в городской администрации подчеркнули, что обращения граждан и организаций рассматриваются в рамках компетенции и требований законодательства.

Факты умышленного воспрепятствования рассмотрению обращений со стороны должностных лиц не подтверждены, - заключили в акимате.

Напомним, о захвате мест швартовки в яхт-клубе «Бриз» стало известно 20 июня 2025 года.

Спустя неделю о ситуации высказался капитан причала ОО «Бриз» Олег Морозов.

Позже администрация «Бриза» обвинила полицию в бездействии.

Адвокат Айбек Суюндуков предупредил о возможной уголовной ответственности.

Нужно отметить, что администрация яхт-клуба «Бриз» с прошлого года ожидает решения акимата по поданным заявлениям на оформление земельных участков. Представители организации заявили о возможном умышленном саботаже рассмотрения их обращений.

В администрации яхт-клуба пояснили, что подавали заявку на три земельных участка. Первый участок – акватория под причалом. Второй – земля между существующим участком и морем, образовавшаяся в результате обмеления Каспия. Третий участок находится напротив ресторана «Sheffchenko». Именно неузаконенный статус территории под причалом, как утверждает организация, стал причиной конфликтов с «самозахватчиками» и бездействием в отношении них полиции. До 2024 года узаконить этот участок было невозможно, так как береговая полоса не принадлежала акимату.