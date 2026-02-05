18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.02.2026, 09:29

Асфальтировать внутрипоселковые дороги требуют жители села Сайын Шапагатов

Общество

В селе Сайын Шапагатов жители жалуются на отсутствие асфальтированной дороги. В акимате населенного пункта заявили, что уже приступили к работам по этому направлению, передает Lada.kz.

Фото акимата села Сайын Шапагатов
Фото акимата села Сайын Шапагатов

Сельчане показали, как выглядит улица М. Елубаева в населенном пункте после осадков – густое, вязкое месиво, пересечение которого становится серьезным испытанием как для пешеходов, так и для автомашин.

После каждого дождя или снега дорога превращается в сплошную грязь. Ходить невозможно, машины застревают. Это центр села, рядом сельский акимат, медпункт и школа. Дети не могут нормально дойти до школы, идут по грязи, падают. Проблема не решается годами, - пишут жители.

В акимате села сообщили, что в этом году запросили финансирование для укладки грейдерной дороги с добавлением щебня в 6 квартале населенного пункта. Если финансирование одобрят, то дорожные работы проведут летом.

Пока же сельчанам предлагают довольствоваться дорогой с твердым покрытием (грейдер), ведущей к частной клинике «Али-Мед». Проложить ее обещают в течение недели.

В 2025 году в 4-м и 5-м кварталах сельского округа было уложено 23 километра грейдерных дорог. В следующую очередь планируется охватить улицы 6-го квартала, - сообщили в акимате.

Напомним, ранее на качество дорог жаловались жители 3 микрорайона в Актау. Подробнее по ссылке

MKC
MKC
Еще хуже состояние дорог в Акшукуре, у детей возвращающихся со школы застревает обувь в этой вязкой грязи, сползает обувь. Живем в 21 веке, а такое ощущение что застряли в средневековье и везде болото. Позор Акиматам Тупкараганского района и акиматам сёл.
05.02.2026, 12:28
