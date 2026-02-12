Эксперт из Актау высказалась об изменениях в проекте новой Конституции

Опубликован проект новой Конституции Казахстана, с которым уже знакомиться население. В один из важнейших документов для страны внесен ряд изменений, в том числе касательно свободы слова. Член Палаты юридических консультантов Мангистауской области Ажар Картбай высказала свое мнение на этот счет, передает Lada.kz .

В проекте новой Конституции Казахстана расширена статья, связанная со свободой слова в стране.

Так, статья 20 в действующем документе гласит:

Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается. Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом. Перечень сведений, составляющих государственные секреты Республики Казахстан, определяется законом. Не допускаются пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия.

Что касается проекта Конституции, то речь о свободе слова идет в статье 23. Наиболее примечательно расширение пункта 1 и появление пункта 2:

Свобода слова, научного, технического, художественного творчества гарантируется. Интеллектуальная собственность охраняется законом. Право свободно получать и распространять информацию, за исключением государственных секретов, реализуется любыми, не запрещенными законом способами. Перечень сведений, составляющих государственные секреты Республики Казахстан, определяется законом. Свобода слова и распространение информации не должны посягать на честь и достоинство других лиц, здоровье граждан и нравственность общества, нарушать общественный порядок. Цензура запрещена. Не допускаются пропаганда насильственного изменения основ конституционного строя, посягательства на территориальную целостность, Суверенитет и Независимость Республики Казахстан, нарушения общественного порядка, подрыва национальной безопасности, войны, вооруженных конфликтов, социального, расового, национального, этнического, религиозного превосходства или розни, культа жестокости и насилия, а также призывы к совершению таких действий.

Ознакомившись с пунктом 1 и 2 в новой версии Конституции, складывается впечатление о том, что население страны будет более защищенным от противоправных действий. Так ли это на самом деле? Своим мнением на этот счет поделилась Ажар Картбай, член региональной Палаты юридических консультантов.

Мое сугубо личное мнение такое. Свободу слова вроде как расширяют, в частности, про творчество, науку, авторские права. Звучит, конечно, красиво. Но дальше кроется ловушка: появились все эти «нравственность общества», «здоровье граждан», «общественный порядок». Под это можно подвести почти все, что кому-то не понравится. Любая критика – и уже «нарушение». Сегодня не запретят говорить напрямую, зато потом обязательно последуют проверки, штрафы, давление, страх. Расплывчатые формулировки, на мой взгляд, это новое поле для контроля над людьми и их мнением. Для обычных людей это значит простую вещь: говорить можно, но границы постоянно меняются. Сегодня сказал одно, а завтра кто-то решит, что это уже «неправильно». И все зависит не от Конституции, а от того, как ее будут применять на деле. Особенно, от третьей ветви власти (суд), силовые структуры и т.д., - сказала она.

Член палаты также отметила, что заявления о «свободе слова» не должны быть только на бумаге – статья Конституции должна реально работать.

Если государство реально хочет свободы слова, то она должна быть видна в делах, а не только на бумаге. А пока это похоже на красивую вывеску, за которой скрывается контроль, - прокомментировала она.

Для справки

Ажар Картбай (ранее Абдил), работая в регионе, принимала участие в ряде резонансных дел, в ходе которых становилась защитником жертв насилия. Среди них – дело Валерии Шальновой, погибшей от действий бывшего парня.