18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.58
584.77
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.02.2026, 14:25

Свобода слова? Эксперт из Актау высказалась об изменениях в проекте новой Конституции

Общество 0 1 287 Алия Шарипова

Опубликован проект новой Конституции Казахстана, с которым уже знакомиться население. В один из важнейших документов для страны внесен ряд изменений, в том числе касательно свободы слова. Член Палаты юридических консультантов Мангистауской области Ажар Картбай высказала свое мнение на этот счет, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

В проекте новой Конституции Казахстана расширена статья, связанная со свободой слова в стране.

Так, статья 20 в действующем документе гласит:

  1. Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается.
  2. Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом. Перечень сведений, составляющих государственные секреты Республики Казахстан, определяется законом.
  3. Не допускаются пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия.

Что касается проекта Конституции, то речь о свободе слова идет в статье 23. Наиболее примечательно расширение пункта 1 и появление пункта 2:

  1. Свобода слова, научного, технического, художественного творчества гарантируется.
  2. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
  3. Право свободно получать и распространять информацию, за исключением государственных секретов, реализуется любыми, не запрещенными законом способами. Перечень сведений, составляющих государственные секреты Республики Казахстан, определяется законом.
  4. Свобода слова и распространение информации не должны посягать на честь и достоинство других лиц, здоровье граждан и нравственность общества, нарушать общественный порядок.
  5. Цензура запрещена.
  6. Не допускаются пропаганда насильственного изменения основ конституционного строя, посягательства на территориальную целостность, Суверенитет и Независимость Республики Казахстан, нарушения общественного порядка, подрыва национальной безопасности, войны, вооруженных конфликтов, социального, расового, национального, этнического, религиозного превосходства или розни, культа жестокости и насилия, а также призывы к совершению таких действий.

Ознакомившись с пунктом 1 и 2 в новой версии Конституции, складывается впечатление о том, что население страны будет более защищенным от противоправных действий. Так ли это на самом деле? Своим мнением на этот счет поделилась Ажар Картбай, член региональной Палаты юридических консультантов.

Мое сугубо личное мнение такое. Свободу слова вроде как расширяют, в частности, про творчество, науку, авторские права. Звучит, конечно, красиво. Но дальше кроется ловушка: появились все эти «нравственность общества», «здоровье граждан», «общественный порядок». Под это можно подвести почти все, что кому-то не понравится. Любая критика – и уже «нарушение». Цензура вроде запрещена, но на практике это пустые слова. Сегодня не запретят говорить напрямую, зато потом обязательно последуют проверки, штрафы, давление, страх. Расплывчатые формулировки, на мой взгляд, это новое поле для контроля над людьми и их мнением. Для обычных людей это значит простую вещь: говорить можно, но границы постоянно меняются. Сегодня сказал одно, а завтра кто-то решит, что это уже «неправильно». И все зависит не от Конституции, а от того, как ее будут применять на деле. Особенно, от третьей ветви власти (суд), силовые структуры и т.д., - сказала она.

Член палаты также отметила, что заявления о «свободе слова» не должны быть только на бумаге – статья Конституции должна реально работать.

Если государство реально хочет свободы слова, то она должна быть видна в делах, а не только на бумаге. А пока это похоже на красивую вывеску, за которой скрывается контроль, - прокомментировала она.

Напомним, ранее Ажар Картбай высказывалась о новом порядке задержания, который предусмотрен в проекте Конституции РК – подобия «правил Миранды». Подробнее по ссылке.

Для справки

Ажар Картбай (ранее Абдил), работая в регионе, принимала участие в ряде резонансных дел, в ходе которых становилась защитником жертв насилия. Среди них – дело Валерии Шальновой, погибшей от действий бывшего парня.

2
18
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
В проект конституции надо еще внести право избирателей на отзыв депутатов. Как правило перед выборами обещают одно, а делают другое. И выбирать не только от партий, а и отдельных кандидатов. А то проголосуешь за партию, а они в случае победы, напихают туда неизвестно кого.
12.02.2026, 12:37
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь