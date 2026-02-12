Когда в Актау начнется ораза

Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало официальное расписание поста ораза на 2026 год для Актау, сообщает Lada.kz .

Фото автора из архива Lada.kz

В 2026 году священный месяц Рамадан и связанный с ним пост ораза начнутся 19 февраля и продлятся до 19 марта включительно.

Таким образом, пост в этом году продлится 29 дней. Уже 20 марта мусульмане отметят праздник Ораза айт.

Как уточняется в календаре, опубликованном Духовным управлением мусульман Казахстана, священная ночь предопределения (Қадыр түні) приходится на ночь с 16 на 17 марта.

Согласно официальному расписанию для Актау, в первый день поста ораза начинается в 07:09. Ауызашар состоится в этот же день в 19:14.

Напомним, ранее в Казахстане утвердили размер фитр-садака на 2026 год.