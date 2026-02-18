18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.02.2026, 07:59

Простыми словами о новом в Конституции: семья и брак

Общество

В новой редакции Конституции будет введена норма, касающаяся вопросов семьи и брака. Член Совета деловых женщин Мангистауской области, представитель Общественного совета региона, председатель Индийского этнокультурного объединения Надежда Вадодария поделилась с редакцией  Lada.kz своим экспертным мнением о том, как данные изменения могут повлиять на граждан.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

В проекте новой Конституции Казахстана расширена статья, регулирующая вопросы брака и семьи. В обновлённой редакции предлагается закрепить следующую норму:

Брак — это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государством в соответствии с законом.

По словам Надежды Вадодарии, обновлённая редакция Конституции Казахстана чётко закрепляет принцип равноправия в браке и усиливает гарантии защиты прав женщин. Норма предусматривает равные права и обязанности супругов, свободу выбора рода деятельности, профессии и вероисповедания, а также совместное решение вопросов воспитания детей и ведения семейной жизни.

Статья 30 отражает фундаментальные ценности Конституции — равенство, взаимное уважение и социальную справедливость. Она подчёркивает, что семья является ключевым институтом общества, где супруги обладают равными правами и обязанностями. Это положение соответствует международным стандартам прав человека и гендерного равенства. В условиях современных социальных изменений статья служит правовой основой для гармонизации традиционных ценностей и новых моделей семейных отношений, обеспечивая защиту детей и укрепление социальной стабильности, - поделилась Надежда Вадодария.

Простыми словами, как отмечает поделилась Надежда Вадодария, это нововведение закрепляет равноправный союз мужчины и женщины, исключая возможность заключения брака без согласия женщины.

Кроме того, эксперт подчеркивают немаловажную роль этой нормы для уточнения правового определения брака и защиты традиционных семейных ценностей.

Эта норма прямо закрепляет брак как союз мужчины и женщины, чего ранее не было указано в действующей Конституции, что позволит исключить возможность заключения однополых браков, - заключила Надежда Вадодария.

Ранее мнение про некоторые новые пункты в Конституции выразила член Палаты юридических консультантов Ажар Картбай. Также эксперт из Актау прокомментировала расширение статьи, касающейся свободы слова в стране. 

Председатель регионального экологического совета ECOJER, Адильбек Козыбаков, прокомментировал пункт, касающийся охраны окружающей среды и создания благоприятных условий для жизни и здоровья человека. 

7
2
0
