22.02.2026, 11:35

Вандализм в Актау бьёт по бюджету: на ремонт площадок уходят сотни миллионов

Общество 0 1 386 Наталья Вронская

Жительница Актау обратилась в редакцию Lada.kz с жалобой на состояние детской площадки и футбольного поля возле школы № 10. По её словам, игровые элементы и зона для болельщиков были обновлены совсем недавно, однако часть оборудования уже повреждена.

 

фото автора.. Коллаж сгенерирован с помощью ИИ
фото автора.. Коллаж сгенерирован с помощью ИИ

Последствия недетских игр выглядят угнетающе:  качели с оторванной цепью, «надкусанные» сиденья перед спортивным полем.

«В школу ребёнка отводила, мимо 10-й школы шла, там не так давно построили (обновили) детскую игровую и футбольное поле. И уже сломали качели и стулья для болельщиков. Мне вот интересно, а за чей счёт восстанавливают плохое воспитание местных родителей», — поинтересовалась горожанка.

В акимате признались, что бескультурье оплачивается за счёт местного бюджета. Так, для проведения работ по содержанию и благоустройству города заключён трёхлетний контракт на 2024–2026 годы с ТОО «СМК-Атамекен». Только на текущий год предусмотрено 543 750 000 тенге. Подрядная организация обслуживает основные общественные пространства - скверы, парки, малые архитектурные формы, памятники, фонтаны, спортивные и детские площадки, пешеходные дорожки, элементы набережной, скамейки и урны.

Буквально на следующий день после обращения повреждённые качели на площадке возле школы № 10 восстановили, а кресла перед футбольным полем забрали. Однако, как отмечают в подрядной организации, подобные случаи происходят регулярно.

По словам руководителя ТОО «СМК-Атамекен» Еркина Абильдиева, проблема вандализма в Актау остаётся достаточно острой. Срок эксплуатации большинства площадок после реконструкции нередко не превышает одного года - элементы приходится доделывать и переделывать из-за порчи имущества.

При этом речь идёт о значительных суммах. Стоимость новой комплектной качели составляет 275 000 тенге. В случае с площадкой в 11-м микрорайоне, к примеру, одни качели с цепью обходится ориентировочно в 60 000 тенге - это только сиденье с креплениями, без учёта других конструктивных элементов и монтажных работ. При регулярных поломках расходы существенно возрастают.

Качели восстановили оперативно. Не первый, и, скорее всего, не в последний раз

В акимате подчёркивают, что средства, которые могли бы быть направлены на строительство новых детских и спортивных площадок, зачастую уходят на устранение последствий вандализма. Городские власти обращаются к жителям с просьбой бережно относиться к общественному имуществу, следить за детьми и разъяснять им правила поведения на игровых и спортивных зонах.

Вопрос сохранности городской инфраструктуры остаётся актуальным: обновлённые площадки должны служить детям годами, а не требовать ремонта спустя считанные недели после установки.

Напомним, тема вандализма регулярно поднимается на страницах нашего издания. К сожалению, финансовые последствия подобных случаев чаще всего ложатся на местный бюджет, тогда как реальные виновники привлекаются к ответственности крайне редко.

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"бескультурье оплачивается за счёт местного бюджета. "----Если бы это небыло выгодно акимату они бы давно вандалов взяли за кадык! А так чё? Ломайте на здоровье--мы ещё раз деньги с бюджета вытащим!
22.02.2026, 09:13
