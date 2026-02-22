Как наказать за ложь в чатах и соцсетях в Актау: пошаговая инструкция

В социальных сетях нередко появляются публикации, содержащие недостоверную информацию о гражданах. Паблик Avtoadvokataktau выпустил подробную инструкцию, следуя которой можно без труда отстоять свои честь и достоинство в суде, передаёт Lada.kz.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

В Казахстане предусмотрена административная ответственность за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человека. Речь идёт о статье 73‑3 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Согласно нормам закона, за клевету предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста. За распространение ложных сведений без отягчающих обстоятельств может грозить штраф в размере 160 МРП (692 000 тенге по состоянию на 2026 год) либо арест до 15 суток. Если клевета распространена в интернете или через СМИ, санкции ужесточаются — штраф до 180 МРП (778 500 тенге по состоянию на 2026 год) или арест до 20 суток. В случаях, когда человека ложно обвиняют в совершении тяжкого преступления, наказание может составить до 200 МРП либо арест до 25 суток.

Заявление по факту клеветы подаётся в районный отдел полиции по месту жительства. Именно сотрудники полиции возбуждают административное производство и проводят проверку.

К обращению рекомендуется приложить доказательства: скриншоты публикаций, ссылки на страницы, видеозаписи, аудиофайлы, а также указать возможных свидетелей. В заявлении необходимо сделать ссылку на статью 73‑3 КоАП РК и адресовать документ начальнику соответствующего отдела полиции. Срок рассмотрения обращения составляет до 30 дней.

Паблик приложил к своей инструкции образец заявления.

Специалисты напоминают: при распространении недостоверной информации не стоит вступать в публичные конфликты - эффективнее воспользоваться предусмотренными законом механизмами защиты своих прав.

Напомним, жительницу Мангистау обязали выплатить штраф почти в полмиллиона тенге за заявление, которое содержало заведомо ложную информацию.