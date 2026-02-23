В Мангистау временно отменили рейсы междугородних автобусов

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями и гололёдом на автодорогах региона в целях обеспечения безопасности пассажиров с 12:00 часов 23 февраля временно приостанавливается движение автобусов по следующим междугородним маршрутам:

Актау – Жанаозен – Актау;

Актау – Бейнеу – Актау;

Актау – Жетыбай – Актау;

Актау – Мунайшы – Актау;

Актау – Курык – Актау;

Актау – Форт-Шевченко – Актау;

Актау – Таучик – Актау;

Aktau – Шетпе – Aktau;

Жанаозен – Шетпе – Жанаозен.

В ведомстве отметили, что дополнительные уведомления будут опубликованы в случае изменений, связанных с погодными условиями.

За дополнительной информацией жители могут обратиться по номерам телефонов ведомства: +7 (7292) 31-90-70, 31-90-41.

Колл-центр: +7 (777) 550-26-66, +7 (771) 040-05-65.

По поводу маршрута в Жанаозен: +7 (776) 009-99-66.

Напомним, ранее сообщалось о закрытии трассы Актау – Шетпе. Подробнее по ссылке.