В Мангистау временно отменили рейсы междугородних автобусов

В Мангистауской области из-за непогоды временно приостановили движение междугородних автобусов, передает Lada.kz.
По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями и гололёдом на автодорогах региона в целях обеспечения безопасности пассажиров с 12:00 часов 23 февраля временно приостанавливается движение автобусов по следующим междугородним маршрутам:
В ведомстве отметили, что дополнительные уведомления будут опубликованы в случае изменений, связанных с погодными условиями.
За дополнительной информацией жители могут обратиться по номерам телефонов ведомства: +7 (7292) 31-90-70, 31-90-41.
Колл-центр: +7 (777) 550-26-66, +7 (771) 040-05-65.
По поводу маршрута в Жанаозен: +7 (776) 009-99-66.
Напомним, ранее сообщалось о закрытии трассы Актау – Шетпе. Подробнее по ссылке.
