Боли в пояснице стали тревожным сигналом: в Актау у пациента выявили опасную болезнь и отправили на трансплантацию

Врачи Мангистауской областной многопрофильной больницы своевременно выявили у пациента множественную миелому, которую ранее на протяжении восьми месяцев не могли диагностировать, и начали необходимое лечение, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

По данным Мангистауской областной многопрофильной больницы, мужчина поступил в приемное отделение с жалобами на сильные боли в пояснице и патологический перелом позвоночника. При первичном обследовании врачи выявили выраженную анемию. Дополнительные анализы позволили заподозрить множественную миелому - злокачественное заболевание костного мозга. Пациента госпитализировали в терапевтическое отделение.

По словам гематолога Ардак Жанибеккызы, больному было проведено четыре курса химиотерапии. По результатам лечения он был признан кандидатом на аутологичную трансплантацию стволовых клеток.

Трансплантация успешно проведена в Астане. В настоящее время состояние пациента стабильное, самочувствие удовлетворительное.

Множественная миелома - это злокачественная опухоль костного мозга, при которой плазматические клетки бесконтрольно размножаются и подавляют нормальное кроветворение. Заболевание может проявляться анемией, снижением уровня лейкоцитов и тромбоцитов, болями в костях, слабостью и быстрой утомляемостью. В анализах крови нередко отмечаются повышенный уровень общего белка и ускоренная СОЭ.

Специалисты подчеркивают, что на ранних стадиях заболевание может протекать без выраженных симптомов и маскироваться под другие патологии. Врачи рекомендуют при беспричинных переломах, неясной анемии или повышении общего белка в биохимическом анализе обязательно направлять пациентов к гематологу.

После трансплантации пациент будет находиться под наблюдением специалистов не менее пяти лет. В этот период контролируются показатели крови, состояние ремиссии и проводится профилактика возможных осложнений.

В областной больнице отмечают, что многие виды медицинской помощи оказываются бесплатно в рамках системы обязательного социального медицинского страхования.

