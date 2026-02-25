Налоговые проверки по-новому: что ждет предпринимателей в Мангистау

Изменения Налогового кодекса существенно затронули порядок проведения проверок - сокращены сроки, пересмотрены основания и введены ограничения для отдельных категорий бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на департамент государственных доходов по Мангистауской области.

Фото сгенерировано при помощи ИИ

Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщил о вступлении в силу нового Налогового кодекса, который изменил подход к проведению налоговых проверок.

Согласно нововведениям, налоговые проверки теперь проводятся без деления на виды, а основания для их назначения обобщены и сокращены.

Изменены и сроки проверок при их продлении: на 10 рабочих дней - для юридических лиц без структурных подразделений и индивидуальных предпринимателей, на 20 рабочих дней - для юридических лиц, имеющих структурные подразделения.

Также регламентировано продление срока исковой давности до завершения налоговой проверки.

Важным новшеством стало то, что документы, связанные с налоговой проверкой (за исключением предписания), будут вручаться налогоплательщикам в электронном виде через веб-портал.

Кроме того:

исключено приостановление налоговой проверки в период обжалования налогоплательщиком предписания;

ограничено право проведения комплексных проверок в отношении налогоплательщиков с коэффициентом налоговой нагрузки не менее 90% от верхнего показателя по соответствующему виду деятельности с учетом региона;

ограничено вручение требований о предоставлении документов субъектам микро- и малого предпринимательства - не более двух раз в период проверки;

сокращен срок исполнения требований о предоставлении документов до 10 рабочих дней.

В департаменте отметили, что изменения направлены на упрощение процедур и повышение прозрачности налогового администрирования.

Напомним, Правительство страны утвердило меры по обеспечению макроэкономической стабильности, одним из ключевых пунктов которых стала приостановка налогового контроля для МСБ.