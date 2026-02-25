18+
25.02.2026, 12:31

Налоговые проверки по-новому: что ждет предпринимателей в Мангистау

Общество 0 1 089 Сергей Кораблев

Изменения Налогового кодекса существенно затронули порядок проведения проверок - сокращены сроки, пересмотрены основания и введены ограничения для отдельных категорий бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на департамент государственных доходов по  Мангистауской области. 

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщил о вступлении в силу нового Налогового кодекса, который изменил подход к проведению налоговых проверок.

Согласно нововведениям, налоговые проверки теперь проводятся без деления на виды, а основания для их назначения обобщены и сокращены.

Изменены и сроки проверок при их продлении: на 10 рабочих дней - для юридических лиц без структурных подразделений и индивидуальных предпринимателей, на 20 рабочих дней - для юридических лиц, имеющих структурные подразделения.

Также регламентировано продление срока исковой давности до завершения налоговой проверки.

Важным новшеством стало то, что документы, связанные с налоговой проверкой (за исключением предписания), будут вручаться налогоплательщикам в электронном виде через веб-портал.

Кроме того:

  • исключено приостановление налоговой проверки в период обжалования налогоплательщиком предписания;

  • ограничено право проведения комплексных проверок в отношении налогоплательщиков с коэффициентом налоговой нагрузки не менее 90% от верхнего показателя по соответствующему виду деятельности с учетом региона;

  • ограничено вручение требований о предоставлении документов субъектам микро- и малого предпринимательства - не более двух раз в период проверки;

  • сокращен срок исполнения требований о предоставлении документов до 10 рабочих дней.

В департаменте отметили, что изменения направлены на упрощение процедур и повышение прозрачности налогового администрирования.

Напомним, Правительство страны утвердило меры по обеспечению макроэкономической стабильности, одним из ключевых пунктов которых стала приостановка налогового контроля для МСБ.

