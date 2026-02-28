18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.02.2026, 15:47

Из-за ситуации в Иране Air Astana внесла корректировки в рейс из Актау

Общество 0 1 007 Сергей Кораблев

Из-за закрытия воздушного пространства Ирана и нестабильной ситуации в регионе ряд рейсов из Казахстана на Ближний Восток был отменен или изменил маршрут. Авиакомпании Air Astana и FlyArystan сообщили о вынужденных корректировках и мерах для пассажиров, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

По информации группы компаний Air Astana, в связи с ограничениями были зафиксированы следующие изменения, в том числе касающиеся Актау:

  • рейс FlyArystan FS7617 Актау – Дубай ушел на запасной аэродром;
  • рейсы KC263 Алматы – Медина, KC897 Алматы – Дубай, KC653 Алматы – Доха, а также KC205 и KC207 Астана – Дубай возвращаются в аэропорты вылета;
  • рейс KC899 Алматы – Дубай направлен в Дели.

Кроме того, все рейсы на Ближний Восток, запланированные на 28 февраля, отменены.

Авиаперевозчик подчеркнул, что внимательно отслеживает ситуацию и прорабатывают вопросы вывоза пассажиров. Ожидаются изменения во времени вылетов и прилетов, поэтому пассажирам рекомендуется регулярно проверять статус своих рейсов.

Пассажирам разрешено бесплатное перебронирование и возврат билетов в Джидду, Медину и Дубай по месту приобретения до 6 марта включительно.

Контакты для пассажиров

Air Astana

Центр бронирования и информации (24/7): +7 (727) 244-44-77, +7 (7172) 58-44-77, +7 (702) 702-44-77.

Горячая линия при задержке рейсов: +7 (7272) 44-44-78.

WhatsApp: +7 (702) 702-00-74.

Online chat: airastana.com.

FlyArystan

WhatsApp: +7 (702) 702-02-27.

Контакты: +7 (727) 331-10-10 (08:00 – 20:00 часов).

Live-chat: FlyArystan app / flyarystan.com.

Авиакомпании призывают пассажиров следить за официальными сообщениями.

Напомним, ранее казахстанцев попросили срочно эвакуироваться из Ирана из-за обмена ракетными ударами между Ираном и США, а также продолжающихся массовых протестов.

 

