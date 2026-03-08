«Женщина – основа нации»: аким Мангистау поздравил жительниц региона с 8 Марта

В своем обращении он отметил, что женщины играют важную роль в жизни общества, являются опорой семьи и основой будущего страны.

Женщина – смысл и украшение жизни, опора семьи, основа нации. Ваша доброта и душевное тепло наполняют каждый дом радостью, придают импульс развитию нашего общества. Воспитанное материнской заботой поколение - прочная основа будущего страны. Казахский народ во все времена почитал матерей и уважал дочерей. Ваш вклад в сохранение национальных традиций и духовных ценностей, в их передачу подрастающему поколению поистине неоценим. Глава государства Касым-Жомарт Токаев неизменно придает высокую оценку роли и месту женщин в обществе. Сегодня представительницы прекрасного пола успешно трудятся во всех сферах, внося значительный вклад в развитие страны. Труд наших девушек и женщин, активно участвующих в процветании Мангистауского региона, его социально-экономическом развитии и укреплении общественной стабильности, всегда заслуживает глубокого уважения. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, достатка в каждом доме, радости и большого счастья в жизни. Пусть каждый ваш день будет светлым, а каждое мгновение наполнено радостью, - обратился с искренними пожеланиями Нурдаулет Килыбай.