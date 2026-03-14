«Будущий полковник»: трогательное видео с сыном спасателя из Жанаозена покорило соцсети

В Жанаозене огнеборцы устроили трогательную встречу для своего коллеги. В его семье родился второй сын. На выписке малыша нарядили в миниатюрную форму спасателя и укутали в конверт с надписью «Будущий полковник», сообщает Lada.kz .

Радостное событие произошло в семье командира отделения № 3 специализированной пожарной части, сержанта гражданской защиты Сундета Султаниева. В семье спасателя 13 марта родился второй ребёнок — мальчик.

На выписке из роддома коллеги и близкие подготовили для молодой семьи необычный и символичный сюрприз. Новорождённого малыша одели в миниатюрную форму спасателя. Кроме того, ребёнка укутали в специально сшитый конверт из материала, напоминающего форму сотрудников службы спасения. На нём была размещена надпись «Будущий полковник».

Особую атмосферу праздника дополнил старший сын семьи. Мальчика также нарядили в форму спасателя, подчеркнув тем самым преемственность и уважение к профессии отца.

Трогательное видео быстро разлетелось в социальных сетях. Пользователи активно делятся роликом и оставляют поздравительные комментарии. На данный момент видео уже просмотрели более 23 тысяч раз, а публикация набрала около тысячи лайков.

