Безнадзорным лошадям в Актау нашли участок под временное содержание

Местные жители продолжают сообщать о свободно разгуливающих по городу лошадях. Какие меры планируется принять, выяснял корреспондент Lada.kz .

После публикации о лошадях, свободно разгуливающих по городу, в редакцию продолжают поступать обращения от горожан. По их словам, животных по-прежнему можно встретить в разных микрорайонах.

В городском акимате сообщили, что для решения проблемы безнадзорных животных уже предпринимаются меры.

Так, в производственной зоне №9 города выделен земельный участок площадью 1,9 гектара. Он предназначен для временного содержания безнадзорных домашних животных.

В настоящее время ведутся работы по оформлению участка в постоянное пользование на баланс городского отдела ЖКХ. Процедура включает согласование с государственными органами, подготовку землеустроительной документации, установление границ и государственную регистрацию, - заверили в администрации.

После завершения всех необходимых процедур участок будет ограждён и введён в эксплуатацию.

