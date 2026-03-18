Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
18.03.2026, 18:32

Нанотехнологии Актау: дождевую воду с проезжей части убирали вручную лопатами

Общество 0 1 112 Лиана Рязанцева

Жителей Актау возмутило, что сотрудникам коммунальной службы вместо того чтобы откачать дождевую воду техникой пришлось черпать её лопатами. В городском акимате прокомментировали ситуацию, передаёт Lada.kz.

Кадр видео, качество улучшено с помощью ИИ
Кадр видео, качество улучшено с помощью ИИ

В Сети сегодня, 18 марта, появилось видео, на котором жители Актау выражают недовольство работой коммунальной службы после ночного дождя.

На кадрах видео сотрудники коммунальной службы черпают дождевую воду лопатами с проезжей части и выливают её на газон.

«Позор для города, где специальные машины», - возмущается автор видео.

В акимате объяснили причину такой работы. По их данным, на показанном в видео участке дороги не предусмотрен колодец для слива дождевой воды, и невозможно откачать мотопомпой.

По этой причине небольшое количество воды рабочие убирали вручную и выливали на газон. В целом по городу на сегодняшний день собрано примерно 150 кубометров дождевой воды. Для этих работ было задействовано около 80 единиц техники, включая специализированные машины, - рассказали в акимате.

Напомним, ранее в Актау в круглосуточном режиме велись работы по откачке воды, скопившейся на внутриквартальных дорогах и пешеходных зонах из-за дождя со снегом. 

Комментарии

2 комментарий(ев)
glu-info
Это всеобщая цифровизация. Оцифрована стоимость спец техники и лопаты. Лопата дешевле.
18.03.2026, 16:10
fox1167
"невозможно откачать мотопомпой."----Назовите фамилию из акимата кто произнёс эти слова
18.03.2026, 13:37
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

