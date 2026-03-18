Нанотехнологии Актау: дождевую воду с проезжей части убирали вручную лопатами

Жителей Актау возмутило, что сотрудникам коммунальной службы вместо того чтобы откачать дождевую воду техникой пришлось черпать её лопатами. В городском акимате прокомментировали ситуацию, передаёт Lada.kz .

Кадр видео, качество улучшено с помощью ИИ

В Сети сегодня, 18 марта, появилось видео, на котором жители Актау выражают недовольство работой коммунальной службы после ночного дождя.

На кадрах видео сотрудники коммунальной службы черпают дождевую воду лопатами с проезжей части и выливают её на газон.

«Позор для города, где специальные машины», - возмущается автор видео.

В акимате объяснили причину такой работы. По их данным, на показанном в видео участке дороги не предусмотрен колодец для слива дождевой воды, и невозможно откачать мотопомпой.

По этой причине небольшое количество воды рабочие убирали вручную и выливали на газон. В целом по городу на сегодняшний день собрано примерно 150 кубометров дождевой воды. Для этих работ было задействовано около 80 единиц техники, включая специализированные машины, - рассказали в акимате.

Напомним, ранее в Актау в круглосуточном режиме велись работы по откачке воды, скопившейся на внутриквартальных дорогах и пешеходных зонах из-за дождя со снегом.