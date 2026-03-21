В Актау временно перекроют участок дороги между 16 и 17 микрорайонами

Дорогу перекроют на несколько часов в связи с проведением ямочного ремонта, передает Lada.kz .

По данным Актауского городского акимата, на участке дороги между 16 и 17 микрорайонами временно ограничат движение транспорта в связи с проведением ямочного ремонта.

Работы будут проводиться 21 марта с 09:00 до 13:00 часов.

В связи с этим отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог областного центра просит жителей и гостей города пользоваться заранее предусмотренными объездными маршрутами и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, в Актау 22 марта во время празднования Наурыза временно закроют участок автодороги вдоль набережной.