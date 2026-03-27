27.03.2026, 13:34

Заваленное мусором озеро Оймаша взяли под контроль власти

Общество Лиана Рязанцева

После обращений жителей села Оймаша ситуация с загрязнением озера Малая Оймаша взята на контроль Актауского городского акимата. В ведомстве сообщили о том, какие меры планируют предпринять, передает Lada.kz.

Фото жителей села
Фото жителей села

По информации городской администрации, в настоящее время на данной территории ведётся постоянный мониторинг с целью выявления незаконных свалок.

Вопрос находится на контроле акимата. По данному факту местной полицейской службе даны соответствующие поручения, усилены меры по предупреждению и пресечению правонарушений. Кроме того, планируется организовать работы по санитарной очистке и восстановлению территории. В последующем мероприятия по уборке мусора будут реализовываться поэтапно, - сообщили в акимате.

В акимате напомнили, что в 2025 году в Актау в результате космического мониторинга, проведённого национальной компанией «Қазақстан Ғарыш сапары», были полностью ликвидированы 17 несанкционированных свалок, включая пять на озере Оймаша.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz обратились встревоженные жители села Оймаша, чтобы привлечь внимание к серьёзной экологической проблеме вокруг озера Малая Оймаша. По их словам, ситуация значительно ухудшилась, акватория и прибрежная зона водоёма оказались завалены мусором. 

Нужно отметить, что жители неоднократно жаловались на подобные ситуации, отмечая, что проблема отравляла жизнь владельцам соседних участков.

Позже на загрязнение водоема обратили внимание экологи Мангистауской области.

В итоге свалка была ликвидирована.

Комментарии

