Лица с инвалидностью в полной мере обеспечены техническими средствами реабилитации в Мангистау

В Мангистауской области зарегистрировано более 35 тысяч лиц с ограниченными возможностями. За последние три года их численность увеличилась почти на 10%. Об этом проинформировали в региональном управлении координации занятости и социальных программ, передает Lada.kz .

По предоставленным данным, на начало апреля текущего года в Мангистауской области на учете состоят 35 068 лиц с инвалидностью, в том числе более восьми тысяч детей.

Третья группа инвалидности присвоена 11 232 жителям региона, во второй группе состоят 12 071 человек, к первой группе относятся 3 626 лиц. Из 8 139 детей с ограниченными возможностями 2 673 – дети до семи лет. По сравнению с последними тремя годами наблюдается рост на 9,8% (2023 год – 31 843; 2024 год – 33 256; 2025 год – 34 968 человек), - отметили в управлении.

На 1 апреля 2026 года 1 983 человека с инвалидностью получили специальные социальные услуги: в стационарных условиях – 428 человек; в полустационарных условиях – 199; в реабилитационных центрах – 84; на дому – 1 272 человека.

