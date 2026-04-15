Мангистауские школьники завоевали награды на международной олимпиаде по математике

В столице Туркменистана Ашхабаде прошла III Международная олимпиада по математике. Мангистауские школьники завоевали две награды. Об этом Lada.kz рассказали в управлении образования области.

С 8 по 13 апреля 2026 года в Ашхабаде прошла международная олимпиада по математике.

В интеллектуальном состязании приняли участие около 170 юных математиков из Казахстана, Китая, России, Ирана, Узбекистана, Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, Туркменистана и Турции. Участники соревновались в знаниях и решении сложных математических задач.

От Мангистауской области в олимпиаде приняли участие 8 учащихся, завоевавших золотую и серебряную медали.

Первое место занял ученик 9 класса лицея «Білім-инновация» Султан Торебек.

Второе место досталось ученику 9 класса лицея «Білім-инновация» Нурхану Аманкос.

Искренне поздравляем наших юных талантов с заслуженной победой! Желаем им новых высот, успехов и дальнейших достижений на пути знаний, - отметили в управлении образования региона.

Напомним, школьники из Мангистау стали призёрами международного конкурса научных проектов. Конкурс проходил с 8 по 12 апреля в Астане. По его итогам школьники из Мангистауской области завоевали девять медалей.