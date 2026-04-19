Газопровод в безопасности: после жалоб жителей в Актау работы остановили

После общественного резонанса вокруг строительства над газопроводом в 4А микрорайоне власти провели проверку, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в городском акимате

Представители городской администрации отреагировали на жалобы жителей 4А микрорайона, которые были обеспокоены тем, что владелец одного из частных домов планирует возвести забор прямо над газопроводом.

Чиновники выехали на место и провели проверку.

В результате установлено, что ранее вырытый участок полностью засыпан, а строительные работы на данный момент не ведутся.

Данный земельный участок находится на балансе государства и не передан в частную собственность, - ответили в городском акимате.

Напомним, владелец дома №31 в 4А микрорайоне намеревался установить забор на территории между домами №30 и №31 - за пределами частных участков.