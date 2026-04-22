Военные объяснили загадочные объекты в небе над Мангистау

В пресс-службе Актауского гарнизона разъяснили ситуацию с «неизвестным объектом», зафиксированным на любительском видео вблизи населённого пункта Курык Мангистауской области.

«Вчера, 21 апреля, в акватории морского полигона, расположенного в южном направлении от посёлка Курык, проводилась плановая отработка задач кораблями Военно-морских сил с выполнением практических стрельб по условным целям. В соответствии с требованиями безопасности до начала и после завершения упражнений применялись сигнальные ракеты. Зафиксированные на видео явления связаны с проведением плановых учебно-боевых мероприятий и не представляют угрозы для населения», - пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе Актауского гарнизона призвали граждан сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Напомним, жители районов Мангистауской области сняли на видео объекты шарообразной формы, которые стремительно пронеслись по небу, после чего скрылись за горизонтом.