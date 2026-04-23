Фермеры Мангистау требуют компенсации: за два дня стихии погибли более 550 голов скота

В редакцию Lada.kz обратились фермеры Мангистауской области с требованием к властям возместить ущерб, причинённый падежом скота, а также организовать утилизацию погибших животных. В областном акимате прокомментировали ситуацию.

Фермеры сообщили, что в Каракиянском районе зафиксирован массовый падёж скота. По их словам, причиной стали ливневые дожди, приведшие к образованию болотистых и илистых участков.

В акимате Каракиянского района сообщили данные по падежу скота за 20–21 апреля 2026 года.

По информации местных властей, за 20 апреля зафиксировано 237 голов: лошадей — 108, тай (молодая лошадь) - 5 голов, жеребят - 10, верблюдов - 2, верблюжат - 5, овец и коз - 107.

За 21 апреля - 316 голов: лошадей - 134, тай (молодая лошадь) - 9, жеребят - 19, овец и коз - 154.

В целом за два дня в районе зарегистрировано 553 головы погибшего скота.

В акимате Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

На текущий момент по Каракиянскому району местными исполнительными органами совместно с производственными предприятиями ведутся работы по привлечению специальной техники в связи с размытием и заболачиванием земель. В настоящее время проводится учет поголовья скота, а также оформление соответствующих актов. После составления актов и идентификации животных (по чипам) совместно с ветеринарной службой будет начата работа по утилизации павшего скота с использованием специализированной техники. Вопрос возмещения ущерба за погибший скот будет рассматриваться в рамках действующего законодательства, - сообщили в акимате региона.

Напомним, ранее сельчане записали видеообращение к властям с просьбой о помощи в ликвидации последствий сильной непогоды. По словам фермеров, проливные дожди и шквальный ветер нанесли серьезный ущерб. У домов сорвало крыши, разрушены заборы, хозяйственные постройки и сараи. Особенно тяжело ситуация сказалась на сельчанах, занимающихся животноводством. Пострадал скот, а также заготовленные корма. Это ставит под угрозу дальнейшее ведение хозяйства.