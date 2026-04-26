Инцидент на МАЭКе в Актау: медики рассказали о состоянии пострадавших

В Мангистауской областной многопрофильной больнице рассказали о состоянии работников МАЭКа, которые получили травмы на производстве. Об этом передаёт Lada.kz .

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области, в приемное отделение МОБа пострадавшие обратились 23 апреля в 19:48. Оба пациента были оперативно осмотрены профильным специалистом-офтальмологом.

«По результатам обследования диагностирован химический ожог роговицы. Состояние пострадавших оценено как стабильное, угрозы для жизни не выявлено. Медицинская помощь была оказана в полном объёме. Пациентам назначено необходимое амбулаторное лечение», - сообщили в облздраве.

Напомним, в ТОО «МАЭК» произошел инцидент на производстве - при завершении процесса по перекачке соляной кислоты произошло разбрызгивание, в результате чего пострадали двое сотрудников.