Полиция усилила контроль перед праздниками в Мангистау

По данным департамента полиции региона, в преддверии майских праздников в Мангистауской области усилили меры безопасности. С 27 по 29 апреля проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

Основная цель - обеспечение общественной безопасности, а также предупреждение и пресечение правонарушений на улицах и в общественных местах.

В этот период полицейские переведены на усиленный режим работы. Особое внимание уделяется местам массового скопления людей, улицам и общественным пространствам.

Жителей и гостей региона призывают соблюдать требования законодательства и правила поведения в общественных местах.

Безопасность - это общее дело, и от каждого зависит спокойствие в регионе, - отметили в ведомстве.

