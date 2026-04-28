«У нас нет второго «Тирамису»: депутат в Актау потребовал жёстких мер к автотуристам

После резонансного видео с внедорожниками, проезжающими по хрупкому грунту урочища Кызылкуп («Тирамису»), ситуацию прокомментировал депутат Актауского городского маслихата и руководитель НПО «Эко Мангистау» Кирилл Осин, сообщает Lada.kz .

Фото автора из архива Lada.kz, улучшенное при помощи ИИ

По словам Кирилла Осина, проблема выходит далеко за пределы одного природного объекта.

«Речь идет не просто о неаккуратном поведении, а о прямом разрушении верхнего слоя почвы, который формировался столетиями и практически не восстанавливается», - подчеркнул он.

Осин отметил, что Кызылкуп - это не только уникальный природный объект, но и важная часть экологического и туристического наследия региона.

«Подобные действия наносят ущерб не только экосистеме, но и репутации Мангистау как территории устойчивого туризма», - заявил Кирилл Осин.

Он считает необходимым дать правовую оценку произошедшему и установить виновных. Также, по его мнению, следует усилить контроль за посещением подобных территорий, вплоть до введения ограничений на проезд транспорта.

Кроме того, депутат подчеркнул важность системной работы.

«Необходимо информировать туристов и жителей о правилах поведения, развивать инфраструктуру, обозначать маршруты, рассмотреть возможность ограждений и, конечно, усиливать административную ответственность», - говорит Кирилл Осин.

Депутат также предложил рассмотреть вопрос о придании ряду природных территорий дополнительного охранного статуса.

У нас нет второго Кызылкупа. Его нужно сохранить, - подытожил он.

Напомним, отдыхающие сняли на видео, как автомобили проезжают по хрупкому грунту урочища Кызылкуп, известного как «Тирамису». Местные жители возмущены и требуют привлечь нарушителей к ответственности.