Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
27.04.2026, 20:35

«У нас нет второго «Тирамису»: депутат в Актау потребовал жёстких мер к автотуристам

Общество Сергей Кораблев

После резонансного видео с внедорожниками, проезжающими по хрупкому грунту урочища Кызылкуп («Тирамису»), ситуацию прокомментировал депутат Актауского городского маслихата и руководитель НПО «Эко Мангистау» Кирилл Осин, сообщает Lada.kz.

Фото автора из архива Lada.kz, улучшенное при помощи ИИ
Фото автора из архива Lada.kz, улучшенное при помощи ИИ

По словам Кирилла Осина, проблема выходит далеко за пределы одного природного объекта.

«Речь идет не просто о неаккуратном поведении, а о прямом разрушении верхнего слоя почвы, который формировался столетиями и практически не восстанавливается», - подчеркнул он.

Осин отметил, что Кызылкуп - это не только уникальный природный объект, но и важная часть экологического и туристического наследия региона.

«Подобные действия наносят ущерб не только экосистеме, но и репутации Мангистау как территории устойчивого туризма», - заявил Кирилл Осин.

Он считает необходимым дать правовую оценку произошедшему и установить виновных. Также, по его мнению, следует усилить контроль за посещением подобных территорий, вплоть до введения ограничений на проезд транспорта.

Кроме того, депутат подчеркнул важность системной работы.

«Необходимо информировать туристов и жителей о правилах поведения, развивать инфраструктуру, обозначать маршруты, рассмотреть возможность ограждений и, конечно, усиливать административную ответственность», - говорит Кирилл Осин.

Депутат также предложил рассмотреть вопрос о придании ряду природных территорий дополнительного охранного статуса.

У нас нет второго Кызылкупа. Его нужно сохранить, - подытожил он.

Напомним, отдыхающие сняли на видео, как автомобили проезжают по хрупкому грунту урочища Кызылкуп, известного как «Тирамису». Местные жители возмущены и требуют привлечь нарушителей к ответственности.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь