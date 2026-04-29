Актау выдвинут единственным кандидатом на звание туристической столицы ОЭС

Единственным кандидатом на звание туристической столицы Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на 2030 год выдвинут город Актау, сообщает Lada.kz со ссылкой на Oxu.Az .

По данным Oxu.Az, о выдвижении города Актау в качестве кандидата на звание туристической столицы было объявлено на 9-м заседании группы экспертов высокого уровня по туризму.

Было отмечено, что Актау является единственным кандидатом, и Казахстану пожелали успехов на этом пути, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее аким Актау Абилкаир Байпаков озвучил данные по туристическому потоку и рассказал о ситуации в этой сфере.

В 2025 году Мангистауская область стала одним из самых популярных направлений среди туристов.