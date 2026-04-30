Ждали ЧП? В Актау закрыли люк после падения ребенка

В городском акимате прокомментировали инцидент с падением ребенка в канализационный колодец, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы»

Как сообщили в ведомстве, по итогам проведённого анализа установлено, что данный канализационный колодец, а также инженерные сети водоотведения 19А микрорайона находятся на стадии передачи на баланс ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Несмотря на это, коммунальное предприятие приняло меры для устранения опасности.

Руководствуясь принципами социальной ответственности и приоритета безопасности граждан, предприятием были приняты меры реагирования, - сообщили в акимате.

Проведены необходимые работы. На канализационный колодец установлен защитный люк.

Напомним, ранее ребенок провалился в открытый колодец в 19А микрорайоне перед домом №15 у детской площадки.