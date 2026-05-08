Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
08.05.2026, 09:48

«Тротуар превратили в свалку»: жители Актау пожаловались на антисанитарию возле супермаркета

Общество 0 1 931 Сергей Кораблев

Местные жители просят власти обратить внимание на ситуацию в 28-м микрорайоне - тротуар оказался заставлен самодельными столами, поддонами и мусором, что мешает проходу пешеходов и создает антисанитарные условия, сообщает Lada.kz.

Фото жителей 28 микрорайона
Фото жителей 28 микрорайона

По словам жителей 28 микрорайона, жалоба касается территории возле супермаркета «Аман».

На пешеходной зоне размещен киоск с самодельными конструкциями, а рядом складируются коробки, поддоны и различный мусор.

Из-за этого проход по тротуару затруднен, а сама территория выглядит неухоженной и захламленной.

Жители попросили проверить законность размещения объекта, а также выяснить, откуда осуществляется подключение к электричеству и воде. Кроме того, они поинтересовались, планируется ли демонтаж конструкции либо приведение территории в надлежащее санитарное состояние.

В городском акимате сообщили, что сотрудники отдела предпринимательства и сельского хозяйства уже провели разъяснительную работу с владельцами объектов предпринимательства по вопросам соблюдения санитарных норм и требований чистоты.

Также предпринимателям выдали соответствующие предупреждения и поручили благоустроить прилегающую территорию, а также регулярно поддерживать там порядок.

Исполнение указанных требований будет находиться на постоянном контроле с последующим проведением мониторинга, - заверили чиновники.

Напомним, ранее владельца ТЦ «Жігер» в Актау оштрафовали за строительный мусор.

