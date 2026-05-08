«Тротуар превратили в свалку»: жители Актау пожаловались на антисанитарию возле супермаркета

Местные жители просят власти обратить внимание на ситуацию в 28-м микрорайоне - тротуар оказался заставлен самодельными столами, поддонами и мусором, что мешает проходу пешеходов и создает антисанитарные условия, сообщает Lada.kz .

По словам жителей 28 микрорайона, жалоба касается территории возле супермаркета «Аман».

На пешеходной зоне размещен киоск с самодельными конструкциями, а рядом складируются коробки, поддоны и различный мусор.

Из-за этого проход по тротуару затруднен, а сама территория выглядит неухоженной и захламленной.

Жители попросили проверить законность размещения объекта, а также выяснить, откуда осуществляется подключение к электричеству и воде. Кроме того, они поинтересовались, планируется ли демонтаж конструкции либо приведение территории в надлежащее санитарное состояние.

В городском акимате сообщили, что сотрудники отдела предпринимательства и сельского хозяйства уже провели разъяснительную работу с владельцами объектов предпринимательства по вопросам соблюдения санитарных норм и требований чистоты.

Также предпринимателям выдали соответствующие предупреждения и поручили благоустроить прилегающую территорию, а также регулярно поддерживать там порядок.

Исполнение указанных требований будет находиться на постоянном контроле с последующим проведением мониторинга, - заверили чиновники.

