В Мангистау усилили контроль: более 400 иностранцев выдворены из страны

За четыре месяца текущего года за нарушение миграционного законодательства к ответственности привлечен 2 401 иностранный гражданин, по решению суда 442 человека выдворены за пределы страны, передаёт Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

В настоящее время в Мангистау постоянно проживают 15 734 иностранных гражданина. За отчётный период 509 человек получили разрешение на постоянное проживание, столько же приняли гражданство Казахстана.

В сфере документирования оказано 30 918 государственных услуг. Кроме того, 11 100 иностранцев поставлены на временный регистрационный учёт. Также выявлены отдельные уголовные правонарушения по фактам нарушений миграционного законодательства.