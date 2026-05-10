Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
10.05.2026, 12:32

«Позорище после дождя»: ремонт мемориала «Вечный огонь» в Актау вызвал негодование жителей

Общество 0 2 204 Сергей Кораблев

На фасаде мемориала «Вечный огонь» вновь появились разводы и тёмные пятна от влаги. Горожане задаются вопросом - куда ушли деньги, выделенные на ремонт, если объект после осадков снова начал протекать, сообщает Lada.kz.

Фото жителей 7 микрорайона

Местные жители пожаловались на состояние мемориала «Вечный огонь» после проведенной реставрации.

По словам горожан, после дождей на фасаде снова появились темные разводы и следы влаги.

Они считают, что проблема возникла из-за ошибок, допущенных во время ремонта.

Изначально при реставрации они допустили ошибку, потому что сверху пропускает воду - есть щели, и все протекает дальше. Сколько вложили миллионов - и где результат? Кто принимал объект? Мы поражаемся. Получается просто списывание бюджета. Теперь с каждым дождем будет только хуже, и они прекрасно знают об этом, - возмущается семейная пара пенсионеров из 7 микрорайона.

В городском акимате сообщили, что после последних осадков действительно были замечены следы влаги на внешнем фасаде монумента.

В конце апреля подрядной организацией были проведены работы по обновлению старого слоя краски, выполнены мелкие отделочные работы, а также очистка и мойка объекта. В ходе работ фасад монумента был обработан и окрашен с применением специальных влагостойких материалов. В настоящее время по факту выявленного увлажнения проводятся дополнительные проверочные мероприятия. При необходимости будут организованы восстановительные работы. Техническое состояние объекта находится на постоянном контроле акимата, - сообщили в городской администрации.

На запрос корреспондента о том, сколько бюджетных средств было выделено и освоено на реставрацию мемориала, в акимате пока не ответили.

 

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь