«Позорище после дождя»: ремонт мемориала «Вечный огонь» в Актау вызвал негодование жителей

На фасаде мемориала «Вечный огонь» вновь появились разводы и тёмные пятна от влаги. Горожане задаются вопросом - куда ушли деньги, выделенные на ремонт, если объект после осадков снова начал протекать, сообщает Lada.kz.
Местные жители пожаловались на состояние мемориала «Вечный огонь» после проведенной реставрации.
По словам горожан, после дождей на фасаде снова появились темные разводы и следы влаги.
Они считают, что проблема возникла из-за ошибок, допущенных во время ремонта.
Изначально при реставрации они допустили ошибку, потому что сверху пропускает воду - есть щели, и все протекает дальше. Сколько вложили миллионов - и где результат? Кто принимал объект? Мы поражаемся. Получается просто списывание бюджета. Теперь с каждым дождем будет только хуже, и они прекрасно знают об этом, - возмущается семейная пара пенсионеров из 7 микрорайона.
В городском акимате сообщили, что после последних осадков действительно были замечены следы влаги на внешнем фасаде монумента.
В конце апреля подрядной организацией были проведены работы по обновлению старого слоя краски, выполнены мелкие отделочные работы, а также очистка и мойка объекта. В ходе работ фасад монумента был обработан и окрашен с применением специальных влагостойких материалов. В настоящее время по факту выявленного увлажнения проводятся дополнительные проверочные мероприятия. При необходимости будут организованы восстановительные работы. Техническое состояние объекта находится на постоянном контроле акимата, - сообщили в городской администрации.
На запрос корреспондента о том, сколько бюджетных средств было выделено и освоено на реставрацию мемориала, в акимате пока не ответили.
