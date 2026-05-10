Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Проводится расследование: подробности истории с главой следственного суда Актау

Информаци о расследовании уголовного дела в отношении председателя специализированного следственного суда Актау получила подтверждение, сообщает Lada.kz.

Фото Мангистауского областного суда

История вокруг председателя специализированного следственного суда Берика Утеева получила продолжение. После появления информации о возможном расследовании в отношении судьи в Комитете национальной безопасности Казахстана официально подтвердили возбуждение уголовного дела.

Изданию NUR.KZ в КНБ РК подтвердили факт возбуждения уголовного дела.

Проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщают в ведомстве.

По официальным данным, Берик Утеев окончил Мангистауский энергетический колледж по специальности «финансы». Позже Академию государственного управления при Президенте РК, где получил степень магистра права. Трудовую деятельность начал в антикоррупционных органах Атырауской области.Затем работал судьей Мунайлинского районного суда. С июня 2023 года указом Президента назначен председателем специализированного следственного суда Актау.

Напомним, ранее стало известно, что в Актау расследуют дело против главы следственного суда Берика Утеева.

 

 

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь