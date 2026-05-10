Проводится расследование: подробности истории с главой следственного суда Актау

Информаци о расследовании уголовного дела в отношении председателя специализированного следственного суда Актау получила подтверждение, сообщает Lada.kz .

Фото Мангистауского областного суда

История вокруг председателя специализированного следственного суда Берика Утеева получила продолжение. После появления информации о возможном расследовании в отношении судьи в Комитете национальной безопасности Казахстана официально подтвердили возбуждение уголовного дела.

Изданию NUR.KZ в КНБ РК подтвердили факт возбуждения уголовного дела.

Проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщают в ведомстве.

По официальным данным, Берик Утеев окончил Мангистауский энергетический колледж по специальности «финансы». Позже Академию государственного управления при Президенте РК, где получил степень магистра права. Трудовую деятельность начал в антикоррупционных органах Атырауской области.Затем работал судьей Мунайлинского районного суда. С июня 2023 года указом Президента назначен председателем специализированного следственного суда Актау.

