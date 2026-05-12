Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
12.05.2026, 18:40

Налоговики Мангистау разъясняют: законно ли требование продавцов оплаты наличными?

Общество 0 1 092 Ольга Максимова

В департаменте госдоходов Мангистауской области напомнили участникам экономического взаимодействия о правилах приёма платежей за товары или услуги. Покупатель вправе выбирать, как ему платить — безналичным платежом или наличными, и продавец не вправе склонять его к желаемой форме оплаты, передаёт Lada.kz.

Фото автора

Как рассказали в департаменте, фиксируются случаи, когда отдельные предприниматели отказываются принимать безналичные платежи и требуют оплаты исключительно наличными деньгами за реализованный товар или оказанные услуги.

Отказ в принятии безналичных платежей является незаконным. Согласно статье 25 Закона РК «О платежах и платёжных системах», платежи могут осуществляться различными способами: банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами. Предприниматели обязаны принимать все перечисленные формы оплаты наравне.

За отказ в принятии платежей с использованием платёжных карточек предусмотрена административная ответственность:

  • при первом нарушении — предупреждение;
  • при повторном нарушении — штраф в размере 40 МРП (173 000 тенге) для субъектов малого предпринимательства (для среднего предпринимательства — 60 МРП, для крупного — 100 МРП).

При продаже товаров или оказании услуг предприниматели также обязаны выдавать покупателю фискальный чек. Отказ в предоставлении фискального чека влечёт административную ответственность.

Куда обращаться при отказе принимать безналичный платёж?

О таких фактах рекомендуется сообщать в органы государственных доходов. Обращение можно подать через сервис eOtinish (обязательно приложите подтверждающие документы: фото, видео, чеки, свидетельские показания и т.д.) либо  в территориальное управление государственных доходов.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь