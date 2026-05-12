Налоговики Мангистау разъясняют: законно ли требование продавцов оплаты наличными?

В департаменте госдоходов Мангистауской области напомнили участникам экономического взаимодействия о правилах приёма платежей за товары или услуги. Покупатель вправе выбирать, как ему платить — безналичным платежом или наличными, и продавец не вправе склонять его к желаемой форме оплаты, передаёт Lada.kz .

Как рассказали в департаменте, фиксируются случаи, когда отдельные предприниматели отказываются принимать безналичные платежи и требуют оплаты исключительно наличными деньгами за реализованный товар или оказанные услуги.

Отказ в принятии безналичных платежей является незаконным. Согласно статье 25 Закона РК «О платежах и платёжных системах», платежи могут осуществляться различными способами: банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами. Предприниматели обязаны принимать все перечисленные формы оплаты наравне.

За отказ в принятии платежей с использованием платёжных карточек предусмотрена административная ответственность:

при первом нарушении — предупреждение;

при повторном нарушении — штраф в размере 40 МРП (173 000 тенге) для субъектов малого предпринимательства (для среднего предпринимательства — 60 МРП, для крупного — 100 МРП).

При продаже товаров или оказании услуг предприниматели также обязаны выдавать покупателю фискальный чек. Отказ в предоставлении фискального чека влечёт административную ответственность.

Куда обращаться при отказе принимать безналичный платёж?

О таких фактах рекомендуется сообщать в органы государственных доходов. Обращение можно подать через сервис eOtinish (обязательно приложите подтверждающие документы: фото, видео, чеки, свидетельские показания и т.д.) либо в территориальное управление государственных доходов.