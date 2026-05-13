В Актау пройдет «Ночь музеев-2026»

В понедельник, 18 мая, в честь Международного дня музеев жителей и гостей Актау приглашают на ежегодную традиционную акцию «Ночь музеев».

Мероприятие пройдет в областном историко-краеведческом музее имени Абиша Кекилбаева (19А микрорайон, здание 4).

По данным пресс-службы музея, горожан ждет культурное мероприятие «Национальная одежда - зеркало нации».

Гостей вечера ожидает дефиле в национальном стиле, будут представлены яркие и изысканные коллекции домов моды Мангистауской области. Недавно Мангистауская область вошла в Книгу рекордов Гиннесса благодаря участию 5 000 человек в акции в национальной одежде. Это стало ярким символом уважения к национальным ценностям и духовного возрождения.

«Мы приглашаем вновь окунуться в эту атмосферу и стать частью праздничного вечера, посвящённого национальному наследию. Национальная одежда — это отражение истории, культуры и духа народа. Ждём вас на праздничном вечере “Ночь в музее”», - говорится в сообщении.

Начало мероприятия — с 20:00 до 00:00. Одним из главных условий участия является дресс-код — национальная одежда.

Вход бесплатный.