Труба проломила череп: врачи в Актау спасли 7-летнего мальчика

Врачи провели сложнейшую операцию и спасли жизнь 7-летнему ребенку, на которого упала железная труба, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в областной многопрофильной детской больницы

По информации областной многопрофильной детской больницы, 7-летний мальчик из села Курык в воскресенье, 10 мая, экстренно поступил в медучреждение в Актау после тяжелой бытовой травмы. На голову ребенка упала железная труба.

Состояние пациента было крайне тяжелым. Врачи диагностировали: открытую черепно-мозговую травму, многооскольчатый вдавленный перелом черепа, ушиб головного мозга, пневмоцефалию, ликворею, выраженный отек мозга, тяжелый травматический шок и постгеморрагическую анемию.

Ребенка срочно поместили в реанимацию.

Под руководством нейрохирурга Ербола Кенжевалова была проведена экстренная операция. В ходе вмешательства медики выполнили трепанацию черепа, удалили вдавленные костные фрагменты и провели пластику твердой мозговой оболочки.

Сложная операция продолжалась более двух часов - с 21:40 до 00:10. Она прошла успешно.

Как сообщил нейрохирург Ербол Кенжевалов, сейчас состояние ребенка стабилизировалось. Мальчик пришел в сознание, самостоятельно ест и узнает родителей. Врачи продолжают наблюдение за пациентом.

Напомним, в Актау шестимесячному ребенку провели трепанацию черепа после удара по голове