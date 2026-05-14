«Сезон отравлений начался?»: жители Актау жалуются на недомогание

Жители Актау в последние дни массово жалуются на одинаковые симптомы - слабость, рвота, головокружение и повышение температуры. Многие начали задаваться вопросом: речь идет об обычном пишевом отравлении или в регионе распространяется вирус? Корреспондент Lada.kz получил разъяснение у заведующей отделением инфекционных заболеваний Мангистауской областной многопрофильной больницы Гульбану Нуржановой.
По словам Гульбану Нуржановой, описанные симптомы действительно могут указывать на пищевую токсикоинфекцию. Однако массовых случаев подобных обращений в больнице пока не зарегистрировано.
Как отметила врач, с приходом тепла жители чаще выезжают на природу и устраивают пикники, что значительно повышает риск отравлений.
«Люди проводят по несколько часов в дороге, при этом продукты все это время находятся без должного охлаждения. На природе не всегда есть возможность тщательно помыть руки или продукты. Все это создает условия для развития пищевых токсикоинфекций», - пояснила специалист.
Медик напомнила, что в регионе уже начали появляться ранние фрукты и арбузы, употребление которых также может стать причиной недомогания.
Врач рекомендовала соблюдать элементарные меры безопасности: использовать антибактериальные салфетки, перевозить продукты в термоконтейнерах и внимательно следить за гигиеной во время отдыха на природе.
По ее словам, именно несоблюдение простых санитарных правил чаще всего становится причиной сезонных пищевых отравлений.
