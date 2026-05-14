13.05.2026, 20:45

«Сезон отравлений начался?»: жители Актау жалуются на недомогание

Общество 0 1 382 Сергей Кораблев

Жители Актау в последние дни массово жалуются на одинаковые симптомы - слабость, рвота, головокружение и повышение температуры. Многие начали задаваться вопросом: речь идет об обычном пишевом отравлении или в регионе распространяется вирус? Корреспондент Lada.kz получил разъяснение  у заведующей отделением инфекционных заболеваний Мангистауской областной многопрофильной больницы Гульбану Нуржановой.

Фото сгенерировано при помощи ИИ

Похожие новости

По словам Гульбану Нуржановой, описанные симптомы действительно могут указывать на пищевую токсикоинфекцию. Однако массовых случаев подобных обращений в больнице пока не зарегистрировано.

Как отметила врач, с приходом тепла жители чаще выезжают на природу и устраивают пикники, что значительно повышает риск отравлений.

«Люди проводят по несколько часов в дороге, при этом продукты все это время находятся без должного охлаждения. На природе не всегда есть возможность тщательно помыть руки или продукты. Все это создает условия для развития пищевых токсикоинфекций», - пояснила специалист.

Медик напомнила, что в регионе уже начали появляться ранние фрукты и арбузы, употребление которых также может стать причиной недомогания.

Врач рекомендовала соблюдать элементарные меры безопасности: использовать антибактериальные салфетки, перевозить продукты в термоконтейнерах и внимательно следить за гигиеной во время отдыха на природе.

По ее словам, именно несоблюдение простых санитарных правил чаще всего становится причиной сезонных пищевых отравлений.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь