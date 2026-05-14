Лазеры для водителей появились на трассе в Мангистау

Фото: АО «НК «КазАвтоЖол»

По данным АО «НК «КазАвтоЖол», необычная технология используется в темное время суток и предназначена для повышения концентрации внимания автомобилистов во время длительных поездок. Лазерные ориентиры помогают снизить риск усталости за рулем и повысить безопасность движения на трассе.

Также на на 85-м километре платной автомобильной дороги Бейнеу – Акжигит, рядом с контрольно-пропускным пунктом «Тажен», открыли современный санитарно-гигиенический комплекс для водителей и пассажиров.

Новый объект оборудован с учетом современных требований и предназначен для улучшения придорожного сервиса.

Особое значение проект имеет для транзитного и грузового транспорта, так как участок возле КПП «Тажен» считается одним из наиболее загруженных направлений.