Лазеры для водителей появились на трассе в Мангистау

Необычную лазерную систему запустили на участке автомобильной дороги Бейнеу – Акжигит, сообщает Lada.kz.
По данным АО «НК «КазАвтоЖол», необычная технология используется в темное время суток и предназначена для повышения концентрации внимания автомобилистов во время длительных поездок. Лазерные ориентиры помогают снизить риск усталости за рулем и повысить безопасность движения на трассе.
Также на на 85-м километре платной автомобильной дороги Бейнеу – Акжигит, рядом с контрольно-пропускным пунктом «Тажен», открыли современный санитарно-гигиенический комплекс для водителей и пассажиров.
Новый объект оборудован с учетом современных требований и предназначен для улучшения придорожного сервиса.
Особое значение проект имеет для транзитного и грузового транспорта, так как участок возле КПП «Тажен» считается одним из наиболее загруженных направлений.
Комментарии0 комментарий(ев)