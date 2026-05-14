14.05.2026, 12:14

Средняя номинальная зарплата почти в 660 тысяч тенге вывела Мангистау на первое место в Казахстане

Наталья Вронская

Мангистауская область заняла первое место в Казахстане по размеру среднемесячной номинальной заработной платы по итогам I квартала 2026 года. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики РК, передает Lada.kz.

Согласно данным ведомства, среднемесячная номинальная зарплата в регионе составила 659 801 тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 6,2%.

Для сравнения:

  • в области Улытау средняя зарплата составила 655 995 тенге;
  • в Атырауской области – 652 950 тенге;
  • в Астане – 609 725 тенге;
  • в Алматы – 609 725 тенге.

В целом по Казахстану среднемесячная номинальная заработная плата за I квартал 2026 года составила 461 486 тенге. Индекс номинальной заработной платы по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года достиг 109,1%, однако в реальном выражении показатель составил 97,7%.

Медианная заработная плата по стране за I квартал 2026 года сложилась на уровне 331 527 тенге.

Наибольший рост зарплат по видам деятельности зафиксирован:

  • в сельском, лесном и рыбном хозяйствах – на 20,3%;
  • в финансовой и страховой деятельности – на 18,1%;
  • в сфере водоснабжения и утилизации отходов – на 16,5%;
  • в энергетике – на 14,7%;
  • в транспорте и складировании – на 12,9%;
  • в промышленности – на 11,6%.

В региональном разрезе самые высокие темпы роста заработной платы отмечены в области Абай – 14,2%, Павлодарской области – 12,4%, области Жетісу – 12,2%, Алматинской области – 10,9% и Алматы – 10,7%.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь