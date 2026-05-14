Средняя номинальная зарплата почти в 660 тысяч тенге вывела Мангистау на первое место в Казахстане

Мангистауская область заняла первое место в Казахстане по размеру среднемесячной номинальной заработной платы по итогам I квартала 2026 года. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики РК, передает Lada.kz .

Согласно данным ведомства, среднемесячная номинальная зарплата в регионе составила 659 801 тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 6,2%.

Для сравнения:

в области Улытау средняя зарплата составила 655 995 тенге;

в Атырауской области – 652 950 тенге;

в Астане – 609 725 тенге;

в Алматы – 609 725 тенге.

В целом по Казахстану среднемесячная номинальная заработная плата за I квартал 2026 года составила 461 486 тенге. Индекс номинальной заработной платы по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года достиг 109,1%, однако в реальном выражении показатель составил 97,7%.

Медианная заработная плата по стране за I квартал 2026 года сложилась на уровне 331 527 тенге.

Наибольший рост зарплат по видам деятельности зафиксирован:

в сельском, лесном и рыбном хозяйствах – на 20,3%;

в финансовой и страховой деятельности – на 18,1%;

в сфере водоснабжения и утилизации отходов – на 16,5%;

в энергетике – на 14,7%;

в транспорте и складировании – на 12,9%;

в промышленности – на 11,6%.

В региональном разрезе самые высокие темпы роста заработной платы отмечены в области Абай – 14,2%, Павлодарской области – 12,4%, области Жетісу – 12,2%, Алматинской области – 10,9% и Алматы – 10,7%.