Средняя номинальная зарплата почти в 660 тысяч тенге вывела Мангистау на первое место в Казахстане

Мангистауская область заняла первое место в Казахстане по размеру среднемесячной номинальной заработной платы по итогам I квартала 2026 года. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики РК, передает Lada.kz.
Согласно данным ведомства, среднемесячная номинальная зарплата в регионе составила 659 801 тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 6,2%.
Для сравнения:
В целом по Казахстану среднемесячная номинальная заработная плата за I квартал 2026 года составила 461 486 тенге. Индекс номинальной заработной платы по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года достиг 109,1%, однако в реальном выражении показатель составил 97,7%.
Медианная заработная плата по стране за I квартал 2026 года сложилась на уровне 331 527 тенге.
Наибольший рост зарплат по видам деятельности зафиксирован:
В региональном разрезе самые высокие темпы роста заработной платы отмечены в области Абай – 14,2%, Павлодарской области – 12,4%, области Жетісу – 12,2%, Алматинской области – 10,9% и Алматы – 10,7%.
