Перешли с мазута на газ: в ТОО «МАЭК» объяснили причину появления чёрного дыма

В пресс-службе ТОО «МАЭК» объяснили причину появления чёрного дыма на территории предприятия, передает Lada.kz.
По данным пресс-службы, сегодня, 15 мая, после поверки расходомерного узла газа на ТЭС проводился технологический процесс перевода энергетического оборудования с мазута на газ.
В переходных режимах работы котлов возможно кратковременное изменение цвета дымовых газов при сжигании обогащённой топливной газовой смеси. Высота дымовой трубы рассчитана таким образом, чтобы все выбросы эффективно рассеивались в атмосфере без негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, - заявили в пресс-службе.
Комментарии0 комментарий(ев)