Густой чёрный дым в небе напугал жителей Актау

Жители Актау прислали в редакцию Lada.kz кадры с черным дымом в районе ТОО «МАЭК». Горожане выразили обеспокоенность произошедшим.

На кадрах видео в районе МАЭКа из трубы в небо поднимаются клубы чёрного дыма. Жители Актау обеспокоены произошедшим и задаются вопросом, могут ли данные выбросы представлять опасность для здоровья и окружающей среды.

Редакция направила запросы в департамент экологии области, ДЧС региона, пресс-службу ТОО «МАЭК» и ожидает официального разъяснения.