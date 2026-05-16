Медики рассказали о состоянии пострадавших при обрушении сарая в селе Саина Шапагатова

В Мангистауской областной многопрофильной больнице рассказали о том, какие травмы получили пострадавшие при обрушении пола сарая в селе Саина Шапагатова, передаёт Lada.kz .

Фото из архива

В приёмное отделение больницы доставили 9 человек, двух из них госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

Как сообщили в пресс-службе МОБа, 39-летняя женщина, госпитализированная в нейрохирургию, получила черепно-мозговую травму. У 35-летней пострадавшей диагностирован закрытый перелом шейного отдела позвоночника.